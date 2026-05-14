Filistin, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki mevcut tarihi statükoyu değiştirmek ve güç kullanarak yeni defacto bir durum dayatmak için sistematik bir politika yürüttüğünü belirtti.

Filistin: İsrail, Kudüs'teki statükoyu değiştirmek için sistematik bir politika yürütüyor

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, çok sayıda İsrailli ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasıyla ilgili olarak Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Aksa'ya baskın düzenlemek ve İsrail bayrağı açmak gibi provokatif eylemlerin, İsrail hükümetinin, Doğu Kudüs'te güç kullanarak yeni defacto bir durum oluşturmayı ve Aksa'nın hukuki ve tarihi statükosunu değiştirmeyi hedefleyen sistematik politikasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Baskının ayrıca Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeyi (günün belli saatlerinin ve mescitteki bazı alanların Yahudilere tahsis edilmesi), Kudüs'ü Yahudileştirmeyi, yasal, kültürel ve demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen emperyalist bir plan kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın kapladığı 144 dönümlük alanın tamamının Müslümanlara has bir ibadethane olduğu yinelenen açıklamada, statükoyu herhangi bir şekilde ihlal etme veya değiştirme girişiminin hiçbir yasal etkisi olmayacağı dile getirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yasal egemenliğe sahip olan makamın Filistin devleti olduğunun altı çizilen açıklamada, İsrail hükümeti tarafından uygulanan tüm tek taraflı ve yasa dışı fiillerin uluslararası hukukun ihlali olduğu dile getirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bugün, "Kudüs Günü" bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir de baskın düzenleyenler arasında yer almıştı.

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi, Filistin topraklarını gasbeden 620 İsraillinin, İsrail polisinin koruması altında Aksa'ya baskın düzenlediğini kaydetmişti.

