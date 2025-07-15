Anket: Japonya'da iktidar partisi, Danışman Meclisinde en fazla 40 sandalye elde edecek
Japonya’da yapılan bir ankete göre, 20 Temmuz’daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerinde iktidardaki Liberal Demokrat Partinin 125 sandalyeden en fazla 40’ını kazanabileceği öngörülüyor.
Ankara
Kyodo News'ün haberine göre, 43 bin 711 seçmenle yapılan Danışman Meclisi seçimi anketi yayımlandı.
Ankete göre, 248 koltuklu "Üst Meclis" Sangiin'deki 125 sandalyenin yeni sahiplerinin belirleneceği seçimde, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin en fazla 40 sandalye alabilecek oy oranına sahip olacak.
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Ana muhalefet partisi Japonya Anayasa Demokratik Partisinin oy oranlarının arttığını gösteren anket, Halk Partisi ve Sanseito gibi oy oranı daha düşük partilerin, etkilerini artırabilecek güçlü kazanımlar elde edebileceğini ortaya koydu.
Ankete göre, milliyetçi ve düzen karşıtı söylemleriyle öne çıkan, "Önce Japonya" sloganını kullanan muhalefet partisi Sanseito'nun Sangiin'deki mevcut iki sandalyesini 10'a çıkarma ihtimali bulunduğu ifade ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.