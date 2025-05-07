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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'na tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiğini vurguladı.

Can Efesoy  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'na tepki gösterdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'nun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiğini vurgulayarak, "Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP Genel Kurulunun kabul ettiği 2023-2024 Türkiye Raporu'na tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz."

Açıklamada, gelecek dönemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci dahil olmak üzere AB ile ilişkilerinin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapmasının beklendiği aktarıldı.

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