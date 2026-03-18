Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan’ın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Afganistan ve Pakistan’ın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar temelinde, ateşkese uyulmasını ve ateşkesin Afganistan ve Pakistan halklarına kalıcı barış ve refah sağlayacak bir sürece vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

