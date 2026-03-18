Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun
Ankara
Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
- Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici durdurdu
Açıklamada, Afganistan ve Pakistan’ın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu karar temelinde, ateşkese uyulmasını ve ateşkesin Afganistan ve Pakistan halklarına kalıcı barış ve refah sağlayacak bir sürece vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.