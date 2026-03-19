Dolar
44.31
Euro
51.21
Altın
4,608.53
ETH/USDT
2,116.80
BTC/USDT
69,649.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılacak adımlara çevrilmiş durumda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır." açıklamasında bulundu.

Özcan Yıldırım  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin görüntülere ve AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından bölümlere yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımında, "Biz her zaman yurdumuzda ve dünyada barışın ve istikrarın tarafındayız." ifadelerini kullanan Duran, şunları kaydetti:

"Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumdadır. Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz çünkü bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma' diye başlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet