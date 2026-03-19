TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ramazan ayına veda mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir ramazan ayını daha ardımızda bırakırken Rabb'imiz bayramın eşiği olan bu müstesna arife günü vesilesiyle kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin." ifadesini kullandı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mübarek ramazan ayı boyunca, yaratılışta eş, dinde kardeş olarak aynı sofraya oturmanın, aynı duaya amin demenin, gönüller yapmaya çalışmanın ne büyük nimet olduğunu bir kez daha idrak ettiklerini belirtti.
— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) March 19, 2026
Rabbim bizleri rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayının feyzinden mahrum bırakmasın.
"Rabb'im bizleri rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayının feyzinden mahrum bırakmasın." temennisinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bir ramazan ayını daha ardımızda bırakırken, Rabb'imiz bayramın eşiği olan bu müstesna arife günü vesilesiyle kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve dirlik ihsan eylesin. Elveda ya şehr-i ramazan."
