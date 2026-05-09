Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 2 Filistinli yaralandı İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığı, bir aracın ateşe verildiği bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Eriha kentinin kuzeyindeki Belka bölgesine saldırarak Filistinlilere ait evlere baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Muhammed Ahmed Gavanime’nin, evine düzenlenen baskında başından ağır yaralanması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria’nın orta kesiminde ise Filistin’in Sesi Radyosu, İsraillilerin Ramallah’ın doğusundaki Et-Taybe köyü yakınlarında Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiğini duyurdu.

Radyonun haberinde ayrıca İsraillilerin, Taybe köyünün doğusundaki Ebu Fezâ Karamilo topluluğunu kuşatma altına almayı sürdürdüğü, bölge sakinlerinin mal varlıkları ile tarım arazilerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde İsrail ihlallerini belgeleyen aktivist Usame Mehamira da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçiye saldırdığını söyledi.

Mehamira, Muhammed el-Hamamide’nin Yatta beldesinin doğusundaki Tel Main bölgesinde hasat yaptığı sırada bir grup İsraillinin saldırısına uğradığını, yaralanan çiftçinin olay yerinde tedavi edildiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin aylık raporuna göre Yahudi yerleşimciler, nisan ayında Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere ve mülklerine yönelik 540 saldırı düzenledi.

Raporda söz konusu saldırıların fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarım arazilerini ateşe verme, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme, mülklere el koyma ile ev ve tarımsal yapıların yıkımını içerdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.