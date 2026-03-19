Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İbrahim Halil Aktürk, Yağız Ekrem Çiftçi  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine giden personel taşıyan bir firmaya ait 34 LSR 758 plakalı servis midibüsü, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep Berkan Hodlioğlu'nun (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, servis aracının kaldırılmasının ardından açıldı.

Servis aracının devrildiği anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, kazanın ardından 5 kişinin daha ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

