Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hicri yılı tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam aleminin hicri 1448. yılını tebrik ediyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yeni hicri yılımızın dünyada ve bölgemizde barışın ve istikrarın hakim olacağı bir başlangıç olması temennisiyle aziz milletimizin ve İslam aleminin hicri 1448. yılını tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesine yer verdi.