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Dünya

Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile sığınmacı konusundaki sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Yılmaz   | 12.07.2021
Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı

Budapeşte

Bakan Szijjarto, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında Macar gazetecilere konuşan Szijjarto, gelecekte dünya siyasetini ve ekonomisini salgın ve göçün belirleyeceğini, AB'nin de buna hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için göç dalgalarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin güvenlik sorunu anlamına geleceğini vurgulayan Szijjarto, bunun da Afganistan'ı tekrar göç kaynağı yapabileceğini söyledi.

Szijjarto, şimdiden günlük binlerce ailenin Afganistan'ı terk ederek Avrupa'ya doğru yola çıktığına dikkati çekerek, "Yeni göç baskısını önlemek için Türkiye'yle göç konusunda tüm sorunlar bir an önce çözülmeli." diye konuştu.

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