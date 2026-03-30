Dolar
44.47
Euro
51.10
Altın
4,528.90
ETH/USDT
2,060.70
BTC/USDT
67,494.00
BIST 100
12,695.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşama kapandı
logo
Ekonomi

AB, İtalya'nın 6 milyar avroluk yenilenebilir hidrojen destek programını onayladı

Avrupa Birliği (AB), İtalya’nın ulaşım ve sanayi sektörlerinde kullanılmak üzere yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi amaçlayan 6 milyar avroluk kamu destek programına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Brüksel

AB Komisyonu, İtalya’nın yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu programın, AB hidrojen stratejisine ve temiz sanayi hedeflerine katkı sağlayacağı bildirildi.

İtalya’nın program kapsamında yılda 200 bin ton yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, programın yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle elektroliz yoluyla üretilen hidrojenin yanı sıra biyolojik ve termokimyasal süreçlerle üretilen hidrojeni de kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, desteğin çift yönlü fark sözleşmeleri aracılığıyla sağlanacağı, hidrojen için referans fiyatın rekabetçi ihale süreciyle belirleneceği belirtilerek, alternatif yakıt fiyatlarının bu referans fiyatın altında kalması halinde İtalya’nın üreticilere aradaki farkı ödeyeceği ifade edildi.

Programın 31 Aralık 2029’a kadar yürürlükte kalmasının öngörüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bu yardım, ulaşım ve sanayi sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için yenilenebilir hidrojen üretimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli ve uygundur." ifadesi kullanıldı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu’nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet