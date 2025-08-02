Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanelere ve esnafa 40 bin Türk bayrağının dağıtımına başladı.
İstanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından belediye ekipleri ilçedeki ana arterler, meydan ve caddeleri Türk bayraklarıyla donatarak harekete geçti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Belediye binası başta olmak üzere tüm belediye tesislerinin girişlerine de ay yıldızlı bayraklar asılırken, oluşturulan görsel atmosfer vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Ekipler, bunun üzerine ilçedeki hanelere ve esnafa 40 bin Türk bayrağı dağıtmaya başladı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Alemdağ Caddesi'ndeki esnafa bayrak takdim ederek, destek verdi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye sloganıyla ilerliyoruz. Ne şehit haberleri gelsin ne de acı yaşansın. Daha fazla kardeşlik, daha fazla barış, daha fazla üretim ve kalkınma için çalışmalıyız. Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Asabildiğimiz her yere bu bayrağı asalım." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.