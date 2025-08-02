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Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanelere ve esnafa 40 bin Türk bayrağının dağıtımına başladı.

Gökçe Karaköse  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Ümraniye'de 40 bin Türk bayrağı dağıtılıyor

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından belediye ekipleri ilçedeki ana arterler, meydan ve caddeleri Türk bayraklarıyla donatarak harekete geçti.

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Belediye binası başta olmak üzere tüm belediye tesislerinin girişlerine de ay yıldızlı bayraklar asılırken, oluşturulan görsel atmosfer vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ekipler, bunun üzerine ilçedeki hanelere ve esnafa 40 bin Türk bayrağı dağıtmaya başladı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Alemdağ Caddesi'ndeki esnafa bayrak takdim ederek, destek verdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye sloganıyla ilerliyoruz. Ne şehit haberleri gelsin ne de acı yaşansın. Daha fazla kardeşlik, daha fazla barış, daha fazla üretim ve kalkınma için çalışmalıyız. Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Asabildiğimiz her yere bu bayrağı asalım." ifadelerini kullandı.


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