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Dünya

ABD'nin askeri tesis inşası için İsrail'e yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımda bulunduğu bildirildi

ABD'nin, İsrail'e hava üsleri ve askeri tesislerinin inşasına ilişkin bir program için yüz milyonlarca dolar yardım sağladığı belirtildi.

Faruk Hanedar  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
ABD'nin askeri tesis inşası için İsrail'e yüz milyonlarca dolarlık askeri yardımda bulunduğu bildirildi

Kudüs

İsrail'in Haaretz gazetesinin ABD ordusu verilerinden derlediği habere göre, İsrail'deki çok sayıda askeri proje ABD'nin sağladığı destekle finanse ediliyor.

ABD, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yeni yakıt ikmal uçakları ve helikopterlerini barındıracak altyapı, İsrail ordusunun deniz komando birimi için yeni bir karargah ve milyonlarca dolar tutarında çok sayıda başka projeye finansman sağlıyor.

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ABD'nin İsrail'de askeri tesislerin inşasına ilişkin 250 milyon dolardan fazla değere sahip devam eden projelerinin bulunduğu, gelecekte başlayacak olanlarla projelerin değerinin 1 milyar doları aşmasının beklendiği aktarıldı.

Klinikler, limanlar, karargahlar ve mühimmat depoları gibi çok sayıda tesisin inşasını kapsayan, ayrıca mevcut altyapının iyileştirilmesi, pistlerin yenilenmesi ve uçak boyama tesislerinin dahil olduğu belirtilen programın 20 ayrı projeden oluştuğu ve toplam maliyetinin 1,5 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Haberde, ABD'nin 2019-2028 arasında İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolarlık dış yardım sağladığı ve Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından Eylül 2024'e kadar ise 18 milyar dolarlık ek silah yardımında bulunduğu hatırlatıldı.

Ocak ayında ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in füze savunma sistemleri için yaklaşık 4 milyar dolarlık önleyici füzeler de dahil olmak üzere 26 milyar dolarlık özel bir askeri yardım paketini onayladığı anımsatıldı.

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