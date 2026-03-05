Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Filistin

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 120'ye yükseldi

Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 636 kişi öldü, 1704 kişi yaralandı.

Ali Semerci  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İstanbul

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 120'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin cenazesi ile 1 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişinin öldürüldüğü, 1704 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 120'ye, yaralı sayısının 171 bin 802'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

