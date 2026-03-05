Filistin'deki soykırımda öldürülen sporcuların sayısı 1000'i geçti
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda, Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti.
Londra
Filistin Futbol Federasyonu (PFA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırılarında 45'i kadın toplam 1007 sporcu yaşamını yitirdi.
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 117'ye yükseldi
- Filistinli aktivist: Toprakları gasbeden İsrailliler, İran'a saldırılardan faydalanarak katliam gerçekleştiriyor
- İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye topçu atışı ve hava saldırısı düzenledi
Saldırılarda hayatını kaybeden sporculardan 565'i futbol, 317'si olimpik branşlarda mücadele ederken, Filistin İzci ve Rehberlik Birliği de 125 sporcusunu kaybetti.
Filistin'de yetişmiş sporcu kadrosunun büyük oranda yok edilmesinin yanı sıra tesisler de hasar gördü.
Spor altyapısının yerle bir edildiği Filistin'de, 265 spor tesisinden 184'ü tamamen yıkıldı. 81 tesis ise kısmen zarara uğradı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı