İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye topçu atışı ve hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava saldırısı ve topçu atışıyla hedef aldı.
Gazze/İstanbul/Nablus
Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, İsrail güneydeki Han Yunus kentinin doğusunu vurdu. Orta kesimdeki Deyr Belah kentinin doğusuna da havadan saldırı düzenlendi ve bölgeye "Sarı Hat"tın gerisinden ateş açtı.
İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini ve Beyt Lahiya'nın doğusu ve kuzeyindeki bölgeleri topçu atışları ve hafif silahlarla hedef aldı.
Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz her hangi bir bilgi verilmedi.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını neredeyse her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren, son verilere göre İsrail saldırılarında 629 kişi hayatını kaybetti, 1693 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 97'ye yükseldi
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 97'ye ulaştı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 5 yaralı getirildiği kaydedildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 630 kişinin öldürüldüğü, 1698 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 97'ye, yaralı sayısının 171 bin 796'ya yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da 2 kardeşi öldürdü 3 kişiyi yaraladı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik İsrailliler, Nablus kentine bağlı Karyut beldesine düzenlediği baskın sırasında beldedeki evlere ateş açtı ve sivillere saldırdı.
Sağlık yetkilileri, fanatik Yahudilerin saldırısında 52 yaşındaki Muhammed Taha Abdülmecid Muammer ve 47 yaşındaki kardeşi Fehim'in hayatını kaybettiğini aktardı.
Filistin Kızılayı, söz konusu saldırılarda ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği 3 kişinin de gerçek mermiyle yaralandığını açıkladı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’da sivil yerleşimlere ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana ciddi şekilde arttı.
İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında şimdiye kadar 1117'den fazla Filistinli öldü, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bin kişi alıkonuldu.