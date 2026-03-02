Dolar
Dünya

Rusya'dan ABD, İsrail ve İran'a saldırıları durdurmaları çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ile İran'a saldırıları durdurmaları ve durumu diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulundu.

Dmitri Chirciu  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Rusya'dan ABD, İsrail ve İran'a saldırıları durdurmaları çağrısı

Moskova

Bakanlıktan, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında Orta Doğu’daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da silahlı çatışmaların yoğunlaşmasının endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in, en çirkin yöntemleri kullanarak İran'da yönetimi değiştirmeye, İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini baltalamaya çalıştığı" değerlendirmesine yer verildi.

İsrail ile ABD'nin, İran'ın Minab kentindeki kız ilkokuluna 28 Şubat'ta saldırı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu saldırı kınanmayı hak ediyor. Gerek İran'da gerekse Arap ülkelerinde sivilleri hedef alan her türlü saldırı kabul edilemez ve kesinlikle bundan vazgeçilmeli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm tarafları, saldırıları derhal durdurmaya, bölge ülkelerindeki sivil halk ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması yönünde kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz. Tarafları, anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımından vazgeçmeye, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarının sağlanması sürecinde siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyoruz."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

İlgili konular
Benzer haberler

