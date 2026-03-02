İsrail ordusu, Lübnan'a havadan ve denizden saldırılar düzenledi
Hizbullah'ın roket attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef alan İsrail ordusu, başta başkent Beyrut olmak üzere ülke geneline havadan ve denizden saldırılar düzenledi.
İstanbul
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da ve İran'da eş zamanlı olarak bir dizi saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey Hizbullah mensuplarının hassas mühimmatlarla hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Lübnan'ın Sur kendinde de Hizbullah'a ait bir silah depolama tesisinin hedef alındığı iddia edildi.
İran ile Hizbullah arasındaki bağı derinleştirmek için kullanıldığı savunulan komuta merkezlerini de hedef aldığını ileri süren İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran savaşına katılma kararına karşı saldırılara devam edeceği tehdidinde bulundu.
İsrail, Lübnan genelinde Hizbullah'ın finansal kuruluşlarına saldıracağını açıkladı
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan içinde haritalar üzerinde gösterilmiş bazı bölgelerin kırmızıyla işaretlendiği 30'dan fazla konum paylaştı.
Sözcünün paylaştığı haritalarda başkent Beyrut dahil, Lübnan genelinde çok sayıda bölgenin yer aldığı görüldü.
İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan'da Hizbullah'ın finans kuruluşu Karzı Hasen'in şubelerinin vurulacağını duyurdu.
Haritalarda işaretlenmiş binalardan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Adraee, binalara yaklaşılmasının tehlike oluşturacağını söyleyerek tehdit etti.
Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasakladı
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
"Savaş ve barış kararının sadece devletin yetkisinde olduğunu" vurgulayan Selam, bu çerçevede Hizbullah'ın faaliyetlerinin siyasi alanla sınırlandırılmasının ve silahlarını teslim etmesinin gerekli olduğunu ifade etti.
"Hizbullah’ın attığı adımların Bakanlar Kurulu" kararlarıyla bağdaşmadığını belirten Selam, hükümetin, örgütün ülkedeki güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklama kararı aldığını kaydetti.
Hizbullah, gece saatlerinde Lübnan topraklarından İsrail’e yönelik düzenlenen füze saldırısını üstlenmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 31 kişi öldü, 149 kişi yaralandı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.
▪️ İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hizbullah Genel Sekreteri'ne "açık hedef" tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceğini" savundu.
İsrailli Bakan, "İran'ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi." ifadesini kullandı.
Ekim 2023 öncesi çatışma şartlarına geri dönmeyeceklerini savunan Katz, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerini aktardı.
Katz, İran halkını yönetimi devirmek için ayaklandırmanın temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Hizbullah'ın "önemli liderlerinin" hedef alındığı ve sonuçların beklendiği ifade edildi.