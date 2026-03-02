Dolar
Dünya

İran Devrim Muhafızları: Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İran Devrim Muhafızları: Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

İstanbul

Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli yetkililer ise henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

