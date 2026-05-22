AJet'in İstanbul-İskenderiye ile Ankara-St. Petersburg seferleri başlıyor AJet, 29 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Mısır'ın İskenderiye kentine, 1 Temmuz'da ise Ankara'dan Rusya'nın St. Petersburg kentine direkt seferlerini başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İskenderiye'nin Alexandria Uluslararası Havalimanı'na seferler pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün icra edilecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkovo Havalimanı arasındaki direkt seferler ise pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın 5 günü yapılacak.

İskenderiye'ye yapılacak seferlerin biletleri 79 dolardan, Ankara-St. Petersburg hattının biletleri ise 159 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

"Gençleşen filomuzla misafirlerimizi yeni destinasyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten hava yolu olarak iki yeni dış hattın daha müjdesini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sarp, "29 Haziran itibarıyla İstanbul'dan Mısır'ın liman kenti İskenderiye, 1 Temmuz itibarıyla ise Ankara'dan Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a sefer başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'dan 28 ülkede 37 noktaya direkt uçuş gerçekleştirdiklerini bildiren Sarp, İstanbul'un yanı sıra Ankara'dan da dış hatlarda büyümeyi, Başkentin dünyaya bağlantısını güçlendirmeyi stratejik hedef gördüklerini anlattı.

Sarp, yeni hatların ülkeye kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından önemli katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AJet olarak gençleşen filomuzla misafirlerimizi yeni destinasyonlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı uçuş ağımızı büyüterek Türkiye'nin bölgesel hava yolu bağlantısını güçlendirmeyi sürdüreceğiz."