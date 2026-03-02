ABD, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürüldüğünü doğruladı
ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.
İstanbul
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait üç, F-15E Strike Eagle savaş uçağının dost ateşi sonucu düştüğü kaydedildi.
ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi.
Altı kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.
Kuveyt'in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD'ye verdiği destekten dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.
Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.
Sabah saatlerinde Kuveyt'te F-15 olduğu tahmin edilen ABD savaş uçaklarının düşmesine yönelik görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.
Kuveyt Ordusu da ABD'ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın kurtulduğunu açıklamıştı.