Hırvatistan'da kalkış sırasında uçağın pistten çıkmasıyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı Hırvatistan'ın Split şehrindeki havalimanında cumartesi günü Hırvatistan Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkış esnasında pistten çıkmasıyla ilgili resmi soruşturma açıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 16 Mayıs'ta Split Havalimanı'ndan Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere piste çıkan uçak, kalkış esnasında çim alana doğru savruldu.

Uçakta 2 pilot ve 3 kabin görevlisi ile 130 yolcunun bulunduğu, can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Olayla ilgili Hırvatistan resmi makamlarınca soruşturma başlatılırken, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kaza Araştırma Ajansı uçak kazası müfettişi Danko Petrin, Hırvatistan Radyo ve Televizyonu'na (HRT) yaptığı açıklamada, olay yerindeki incelemenin tamamlandığını ancak kapsamlı soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu aktardı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kalkış sırasında sola saptıktan sonra pistin asfaltlı bölümünü terk ederek yandaki çimlik alana girdiği görülüyor.