Küresel Sumud Filosu aktivisti Carotenuto'dan filonun "Türk girişimi" gibi gösterilmesine tepki

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İtalyan parlamento üyesi Dario Carotenuto, Tel Aviv yönetiminin filoyu "Türk girişimi" gibi göstermeye çalışmasının asılsız bir propaganda girişimi olduğunu belirterek, "Bu tek bir devletin eylemi değil. Bu, gözlerini kaçırmayı reddeden insanlığın ortak vicdanıdır." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Carotenuto, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya düzenlediği saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Carotenuto, Kasr-i Sadabad teknesinde bulunduğunu belirterek, İsrail savaş gemilerinin Sumud filosundaki tekneleri uluslararası sularda kuşattığını aktardı.

İsrail güçlerinin Gazze kıyılarından 250 deniz mili uzaklıkta ve uluslararası sularda olduklarına dikkati çeken Carotenuto, "Şu anda, güpegündüz uluslararası hukukun bariz bir ihlaline tanık oluyoruz." dedi.

Carotenuto, İsrail güçlerinin ilk sivil gemileri açıkça durdurup gemiye çıkmaya çalıştıklarını aktararak, bazı arkadaşlarıyla iletişimi de kaybettiklerini ifade etti.

Filoda gazeteciler, aktivistler ve farklı ülkelerden siyasetçilerin bulunduğunu kaydeden Carotenuto, "Bu, gemimizdeki silahsız insan hakları savunucularına yönelik açık bir askeri saldırıdır." diye konuştu.

Carotenuto, ilerleyen saatlerde İsrail güçlerinin yasal gerilimi tırmandıracağını ve korsanlık eylemlerinde bulunabileceğini öngördüklerini ancak davalarında kararlı olduklarını vurgulayarak, "Tek kalkanımız uluslararası hukuk ve ortak insani vicdanımızdır. Uluslararası topluma ve Batılı hükümetlere şunu söylüyorum: Sessizliğiniz suç ortaklığıdır." ifadesini kullandı.

"Bu şiddetin normalleşmesine izin vermeyin"

Batılı ülkelere ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Carotenuto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletler bu acımasız kuşatmayı durdurmak için yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmezken, küresel sivil toplum bu görevi üstlendi. Hükümetlerimizden, denizde bulunan vatandaşlarını korumak için derhal müdahale etmelerini ve İsrail'i, bu yasal insani yardım misyonuna güvenli geçiş izni vermeye zorlamalarını talep ediyoruz. Bu şiddetin normalleşmesine izin vermeyin."

Carotenuto, İsrail'in filoyu yalnızca "Türk girişimi" gibi göstermeye çalıştığını belirterek "İsrail'in bu filoyu yalnızca bir Türk girişimi olarak göstermeye çalışması, sivillere saldırmak için kamuoyunda destek yaratmayı amaçlayan asılsız bir propaganda girişimidir." dedi.

Filoda 50'den fazla ülkeden temsilcilerin bulunduğuna dikkati çeken Carotenuto, "Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen gemilerle birlikte Fransız, İtalyan, İspanyol ve Polonya bayrakları altında seyrediyoruz. Bu tek bir devletin eylemi değil. Bu, gözlerini kaçırmayı reddeden insanlığın ortak vicdanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

⁠İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.