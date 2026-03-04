Dolar
Dünya

Macron ve Trump, İran’ın saldırılarını ve Lübnan’ı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın saldırılarını ve Lübnan’daki durumu görüştüğü bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Macron ve Trump, İran’ın saldırılarını ve Lübnan’ı görüştü

Ankara

Fransız basınının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Trump, Macron’u arayarak “ABD’nin İran’da yürüttüğü askeri operasyonların durumuna” ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklar, Trump ve Macron’un “Fransa’nın yakından takip ettiği Lübnan’daki gelişmeleri de” görüştüğünü aktardı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda, İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek, Lübnan’ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

