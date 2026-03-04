Dolar
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail İran'a onlarca yeni saldırı düzenledi, Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişletti

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da, milis gücüne (Besic) ait onlarca karargaha saldırı düzenlediğini ve askeri birliklerin Lübnan’ın doğusunda, güneybatısında ve Şeba Çiftlikleri bölgesinde işgali genişlettiği bildirildi.

Burak Dağ, Ömer Erdem  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
İsrail İran'a onlarca yeni saldırı düzenledi, Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişletti Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Kudüs

İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişlettiği bölgelerden görüntüler paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askeri birliklerin Lübnan’ın doğusunda, güneybatısında ve Şeba Çiftlikleri bölgesinde işgali genişlettiği bildirildi.

Piyade ve zırhlı birliklerin yanı sıra mühendislik taburlarının tam koordinasyon halinde işgali ilerlettiği kaydedildi.

İsrail ordusu bugün öğle saatlerinde yoğun saldırılara yeniden başladığı Lübnan'ın güneyinin Litani Nehri'ne kadar tamamen boşaltılması çağrısı yapmıştı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, ülkede işgalini genişleterek sınır hattındaki Hiyam beldesine girdiğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan bir birlik ise sabah saatlerinde sınır hattından geçerek Kefer Şuba beldesinin güneyindeki Sahra mevkisinde konuşlanmıştı.

İsrail ordusundan İran'a onlarca yeni saldırı

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da, İç Güvenlik Güçleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücüne (Besic) ait onlarca karargaha saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava kuvvetlerinin Tahran genelinde İran güçlerine ait karargahlara ek hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının Besic ve İran İç Güvenlik Güçlerine ait onlarca karargahı çok sayıda mühimmatla hedef aldığı öne sürüldü.

Ayrıca saldırılar kapsamında, İran Kara Kuvvetleri’ne bağlı lojistik ve tedarik birimleri ile füze rampaları ve savunma sistemlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Ordu, İran rejimine ait altyapılara yönelik operasyonları derinleştirme tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İlgili konular
