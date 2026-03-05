Dolar
Dünya

Trump, eğer kendileri önce saldırmasa İran'ın İsrail ve ABD'ye saldıracağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ilk saldırıyı gerçekleştirmelerini, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı." sözleriyle savundu.

Hakan Çopur  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Trump, eğer kendileri önce saldırmasa İran'ın İsrail ve ABD'ye saldıracağını savundu

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir yuvarlak masa toplantısında İran gündemini değerlendirdi.

Trump, İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu savunarak "İran rejiminin Amerikan çıkarlarına aykırı" bir yapı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, İran’dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarını, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı." şeklinde savundu.

İran'la ilgili şu anda "güçlü bir konumda" olduklarını ve hem Amerikan hem de İsrail ordusunun beraber bu süreci sürdüreceğini kaydeden Trump, "Haziran ayında iki hafta içinde saldırı yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, önceki günkü açıklamasında, İsrail'in kendilerini İran'la savaşa sürüklediği yönündeki görüşleri reddetmiş, "aslında kendisinin İsrail'i zorlamış olabileceğini" ifade etmişti.

ABD Dışileri Bakanı Marco Rubio, önceki gün Kongre üyelerine verdiği İran brifinginin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik. İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik." demişti.

ABD medyasında, Rubio'nun sözlerinin ardından ABD'nin İran'la savaşa İsrail tarafından çekildiği şeklinde birçok değerlendirme yapılmıştı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926’ya yükseldiğini duyurdu.

