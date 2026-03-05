Dolar
Dünya

Macron: Netanyahu'yu Lübnan'a kara harekatından kaçınmaya çağırdım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Lübnan'ın toprak bütünlüğünü korumaya ve bu ülkeye kara harekatından kaçınmaya çağırdığını bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Macron: Netanyahu'yu Lübnan'a kara harekatından kaçınmaya çağırdım

Ankara

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bölge liderleri ile "Lübnan'daki endişe verici durumu" görüştüğünü aktaran Macron, Hizbullah'ın derhal saldırılarına son vermesi gerektiğini, "gerilimi tırmandırma stratejisinin tüm bölgeyi tehlikeye atan başlıca hata" olduğunu vurguladı.

Buna karşılık Macron, Netanyahu'yu da "Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve kara harekatından kaçınması konusunda uyardığını" ifade etti.

Fransa'nın ortaklarıyla Lübnan ordusuna "egemenlik misyonlarını tam yerine getirebilmesi ve Hizbullah tehdidine son verebilmesi" için destek vermeye devam edeceğinin altını çizen Macron, Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen siviller için de derhal harekete geçileceğini bildirdi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullahı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek, Lübnan'ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

