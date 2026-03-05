Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “PTT İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari çalışmaları sonucu, Suriye'nin başkenti Şam'da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücre çökertildi, 3 DEAŞ'lı yakalandı.

Orhan Onur Gemici  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Suriye'nin başkenti Şam'da DEAŞ'a ait bir hücre tespit edildi.

MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı.

Hücre üyelerini ve faaliyetlerini adım adım takip eden Suriye istihbaratı, hücre üyelerinin tam konumlarını belirledi.

Hücreye yapılan baskın sonucu, DEAŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

Bomba yüklü araç da bulundu

Operasyonla eş zamanlı olarak, bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca da müdahale etti.

Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresine sevk edildi.

DEAŞ tarafından geçen hafta paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylenmişti. Şam'da gerçekleşen bu operasyonla örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylem engellenmiş oldu.

