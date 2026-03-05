Dolar
Dünya

Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yüz binlerce kişinin yaşadığı Dahiye bölgesi için tahliye çağrısı yaparak saldırı tehdidinde bulunmasının ardından bölge sakinleri evlerini terk etmeye başladı.

Ethem Emre Özcan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Lübnanlılar, İsrail'in sürgün emri ve saldırı tehdidi sonrası Beyrut'un güneyindeki mahalleleri boşaltıyor Fotoğraf: Hasan Belal/AA

Beyrut

İsrail ordusunun Dahiye’deki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması yönündeki çağrısı sonrası Beyrut’ta kısa sürede büyük bir göç hareketliliği yaşandı.

Binlerce kişinin aynı anda yola çıkmasıyla kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

Panik ve korku içinde evlerinden ayrılmak zorunda kalan bazı aileler, saatlerce yürüyerek Dahiye’den uzaklaşmaya çalıştı.

Bir kısmı araçlarıyla Beyrut’un kuzeyi ve doğusundaki kentlere doğru hareket ederken, kalacak yer bulamayan bazı aileler ise şehirdeki açık alanlara ve parklara sığındı.

Dahiye'deki evini geride bırakanlardan Ebu Ali, televizyonlardan yapılan tehditleri gördükten sonra hemen evlerini terk ettiklerini belirterek, "Dahiye'nin neredeyse tamamını tehdit ettiler.” dedi.

Esaad Şeyh de 8 kişilik ailesiyle Dahiye'nin Burc el-Baracine Mahallesi'nden ayrıldıklarını ve yaklaşık 3 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını söyledi.

İftar hazırlığı sırasında evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şeyh, kalacak yerlerinin bulunmadığını vurgulayarak yetkililerden yardım istedi.

65 yaşındaki Ebu İbrahim ise tahliye uyarısını duyar duymaz mahalledeki ailelerin evlerinden çıktığını aktararak, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah üzerimizdeki bu musibeti kaldırır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın yoğun varlık gösterdiği Dahiye bölgesine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'den Dahiye'deki mahalleler için sürgün emri ve saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracine, Gubeyri ve El-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracine ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

