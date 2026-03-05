Dolar
Ekonomi

Otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı 3,5 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3 milyar 544 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Büşra Nur Yılmaz  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı 3,5 milyar doları aştı

Bursa

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin şubat dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar oldu.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 16,8 olarak hesaplandı.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin şubat ihracatı yüzde 10 artışla 1 milyar 345 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı şubatta yüzde 9 artarak 1 milyar dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yüzde 36 artışla 654 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 55 artışla 327 milyon dolar ve "çekiciler" dış satımı yüzde 48 artışla 172 milyon dolar oldu.

Fransa'ya ihracat yüzde 45 arttı

Şubat ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 544 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Fransa, yüzde 45 artışla ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü sıradaki İtalya'ya dış satım, yüzde 31 artışla 338 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülke grubu özelinde ise Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 25 artışla 2 milyar 686 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi olarak, bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attık ve tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşadık. Bu tablo, Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin kanıtı niteliği taşıyor. Jeopolitik risklerin tam ortasındayız ama yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle sektörümüzün istikrarlı büyümesine kilitlendik."

