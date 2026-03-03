Dolar
43.98
Euro
51.07
Altın
5,157.43
ETH/USDT
1,964.40
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,084.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya'dan, yılın ilk iki ayında 949 milyon 20 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Emre Ayvaz  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Sakarya

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-şubat döneminde ülke ihracatına yüzde 2,62 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları ile iklimlendirme sanayisi gibi sektörlerle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya, geçen yılın ilk iki ayında 805 milyon 985 bin dolar olan dış satımını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,74 artırarak 949 milyon 20 bin dolara çıkardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan 124 ülke ve 7 serbest bölgeye ürün gönderildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracata yüzde 87,85 ile otomotiv alanında imza attı.

Yılın iki ayında geçen seneye göre yüzde 21,83 artışla 833 milyon 799 bin dolarlık taşıt ihracatı gerçekleştirilen kentten bu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise İspanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

"25 ana sektörde ürün gönderdik"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın ihracatta şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik artış sağladığını bildirdi.

Altuğ, şubatta bu yılın ocak ayına göre ise yüzde 30,3'lük düşüşle yaklaşık 390 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 2 ayında kümülatif ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8 artış göstererek 949 milyon dolar oldu ve en çok ihracat yapan 7. il konumumuzu da koruyup 25 ana sektörde ürün gönderdik. Tüm bu ciddi rekabet ortamına, maliyet baskısına ve değişken süreçlere rağmen canla başla dünya için üreten tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

Kimya sektöründen şubatta 2,3 milyar dolarlık ihracat

Kimya sektöründen şubatta 2,3 milyar dolarlık ihracat

Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Savunma ve havacılık sanayisinden şubatta 553 milyon dolarlık ihracat

Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları Gölya Tabiat Parkı'nda sağlığına kavuşuyor

Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları Gölya Tabiat Parkı'nda sağlığına kavuşuyor
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet