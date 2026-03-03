Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubatta zorlu uluslararası gelişmelere rağmen ihracatımız yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu en yüksek ikinci şubat ayı rakamıdır." dedi.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
