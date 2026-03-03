Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubatta zorlu uluslararası gelişmelere rağmen ihracatımız yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu en yüksek ikinci şubat ayı rakamıdır." dedi.

Seda Tolmaç  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Türkiye'nin ihracatı şubatta yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar oldu

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

İlgili konular
