logo
Ekonomi

Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, bu yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,21 artışla 2,4 milyar dolara çıktı. Sektörün ocak ayında en fazla ihracat yapılan ürün grubu yaklaşık 513 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze oldu.

Kazım Kaan Ulu  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Tarım, gıda ve içecek sektöründen yılın ilk ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat

Istanbul

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin 2026 Ocak sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı 2026 yılının ilk ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,21 artışla 2,37 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat yüzde 7,68 artışla 2,18 milyar dolara çıktı.

Sektör söz konusu dönemde 0,22 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 14,77 artarak ton başına 1511 dolar oldu.

Yılın ilk ayında sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu yaklaşık 513 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze oldu. Bu grubu 245 milyon dolarla şekerli mamuller, 196 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri izledi.

İthalatta 475 milyon dolarla hayvan yemi başı çekerken, bunu 384 milyon dolarla bitkisel yağ, 143 milyon dolarla un sektörü takip etti.

En çok ihraç edilen ürün mandalina

Ocak ayında en çok ihraç edilen ürün mandalina oldu. Mandalina ihracatı yüzde 138,45’lik artışla 198,4 milyon doları geçti. Onu, 91,1 milyon dolarla ambalajlı fındık, 88,8 milyon dolarla rafine ayçiçek yağı takip etti.

Aynı dönemde en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün 158,4 milyon dolarla ham ayçiçek yağı oldu. Bunu 141,9 milyon dolarla buğday, 131,6 milyon dolarla sığır ithalatı takip etti.

İhracatta Irak, Almanya ve Rusya Federasyonu ilk üçte

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 307,4 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 192,9 milyon dolarla Almanya, 166,8 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre Irak'a ihracat yüzde 12,65, Almanya'ya yüzde 8,24 ve Rusya Federasyonu'na ise yüzde 36,55 arttı.

En çok ithalat yapılan ülke 378,1 milyon dolarla Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeyi 158,8 milyon dolarla Ukrayna, 156,4 milyon dolarla Brezilya izledi.

