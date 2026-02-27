Dolar
43.96
Euro
51.99
Altın
5,180.79
ETH/USDT
2,026.40
BTC/USDT
67,500.00
BIST 100
13,834.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Malta ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı için Riva’daki federasyon tesislerinde medya günü düzenleniyor
logo
Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu. Genç işsizlik oranı, 0,1 puan yükselişle yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Serhat Tutak, Seda Tolmaç  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 73 bin artarak 2 milyon 819 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı ise 0,3 puan yükselişle yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 14,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 19 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,78,88,68,49,198,58,58,78,48,6
2025

8,5

8,388,68,48,68,18,58,68,48,67,8
20268,1

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan azalışla yüzde 47,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ocakta bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalışla yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70 iken kadınlarda yüzde 34,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin ocakta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta aylık bazda 0,9 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.68032.96933.711
İş gücü (bin kişi)34.77223.07311.699
İstihdam (bin kişi)31.95321.54410.409
İşsiz (bin kişi)2.8191.5291.290
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.9089.89722.011
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,17034,7
İstihdam oranı (yüzde)47,965,330,9
İşsizlik oranı (yüzde)8,16,611
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)14,311,919
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 5,5 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 arttı

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık yüzde 1,4 artarak 100,7 oldu

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık yüzde 1,4 artarak 100,7 oldu
TÜİK "Sağlık Modülü 2025" verilerini yayımladı

TÜİK "Sağlık Modülü 2025" verilerini yayımladı
Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 oldu

Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet