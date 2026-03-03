Dolar
Ekonomi

Kimya sektöründen şubatta 2,3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubat ayında 2,3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü konumunu sürdürdüklerini belirtti.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Kimya sektöründen şubatta 2,3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kimya sektörü 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün iki aylık ihracatı ise 4,5 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, şubat ayında 2,3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü konumunu sürdürdüklerini belirterek, "İlk iki aylık sektör ihracatımız ise 4,5 milyar doları aştı. Kimya sektörü, 16 alt sektörüyle ve binlerce ürünü kapsayan geniş yapısıyla 27 alt sektöre ham madde, yarı mamul veya mamul veren, sanayimizin üretim zincirinin temel taşı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Ülkenin 2025 yılında yakaladığı yüzde 3,6'lık büyümede diğer sektörlere sağladığı ara malı ve ham madde desteğiyle kimya sektörünün üstlendiği rolün önemine işaret eden Pelister, şunları kaydetti:

"Diğer yandan yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik riskler, savaşlar ve belirsizlikler enerji fiyatları, lojistik maliyetleri ve tedarik zincirleri üzerinde etkiler oluşturabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve savaşların en kısa zamanda sona ermesini diliyoruz. Her türlü zorluğa rağmen ülkemizin ve sektörümüzün ihracatını sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

