İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Barham Salih ile görüştü.
Ankara
Bakan Yerlikaya, Salih ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Görüşmede, Türkiye'nin göç yönetimi modeli, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sürdürülen başarılı işbirliği ve ortak yürütülen projeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Yerlikaya, Salih ve heyetine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.