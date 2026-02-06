Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Bakanlar, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenleri andı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun."
İçişleri Bakanı Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldıklarını, yaşananın "asrın felaketi" olduğunu belirtti.
Depremlerden 11 ilde 14 milyonu aşkın vatandaşın doğrudan etkilendiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bu felaketten dolayı nice canlarımızı yitirdik. Tarifsiz acılar yüreklerimize kor bir alev gibi düştü. Evet, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti ama yüreklerimizde taşıdığımız o derin sızı geçmedi, geçmeyecek." ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, bugün milletçe bu büyük acının anıldığını, deprem şehitlerinin dualarla yad edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"'Asrın Felaketi' büyüktü ama birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize tutunma azmimiz daha da büyüktü. Tarih boyunca nice badireler atlatan milletimiz yine ayağa kalkmalıydı, öyle de oldu. 86 milyon el ele verdik, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde yükselen her bir konut, umutlarımızı da büyüttü. Ve hamdolsun 455 bin konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.
Bu hüzün dolu dakikalarda, 6 Şubat’ın üçüncü yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."
Milli Eğitim Bakanı Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük felaketin üzerinden 3 yılın geçtiğini anımsattı. Tekin, şöyle devam etti:
"O gün yitirdiğimiz canların bıraktığı keder, milletimizin vicdanında yaşamaya devam ediyor. Mesuliyet telakkimizde ve geleceğe bakışımızda kalıcı izler bırakan depremlerin ardından tezahür eden fedakarlık, feraset ve dayanışma, bu milletin en müşkül zamanlarda dahi ortak bir vicdanla hareket edebildiğini bir kez daha göstermiştir.".
Depremlerin üzerinden geçen 3 yıl boyunca okulu dört duvardan ibaret görmeden, yaşanan sarsıntının izlerini hafifletmek için çocukları ve gençleri eğitimle hayata bağlamaya, yaraları birlikte sarmaya gayret ettiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:
"Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla okullarımızı ve kurumlarımızı yeniden inşa ettik, güçlendirdik ve daha nitelikli hale getirdik. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acıları daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir. Bizlere düşen, bu büyük kaybın ardından emaneti daha sağlam yapılarla, daha güçlü bir eğitim iradesiyle ve daha yüksek bir sorumluluk duygusuyla geleceğe taşımaktır.
Bu idrakle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum, onların aziz hatıralarını dualarla yad ediyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yüce Rabbim milletimize sabır, dirayet ve huzur ihsan eylesin, ülkemizi her türlü afetten ve kötülükten muhafaza buyursun."