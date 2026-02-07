Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adıyaman ziyaretine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremin izlerini silmek, Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026


Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı kapsamında Adıyaman'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da esnaf kardeşlerimiz ve kıymetli vatandaşlarımızla sohbet ettik. Her dükkanda sabır, her sohbette metanet, her tokalaşmada yeniden ayağa kalkma iradesini gördük. Depremin izlerini silmek, Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Devlet olarak her zaman esnafımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin yanındayız. Misafirperverlikleri, güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm Adıyaman halkına gönülden teşekkür ediyorum."

Yerlikaya, paylaşımında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiği görüntülere de yer verdi.

