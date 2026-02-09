Dolar
43.60
Euro
51.74
Altın
4,985.29
ETH/USDT
2,018.00
BTC/USDT
68,571.00
BIST 100
13,777.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ'ye yönelik 29 ildeki jandarma operasyonlarında 2 haftada 63 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 2 haftada jandarma tarafından 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
FETÖ'ye yönelik 29 ildeki jandarma operasyonlarında 2 haftada 63 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını gerçekleştiren ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan şüphelilere yönelik jandarma personeli tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilere ilişkin adli süreçler konusunda bilgi veren Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik 29 ilde jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık. 41'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan personeli emeklerinden ötürü tebrik ederek, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü"ne ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Bu felaketin üstesinden hem teknik kapasitemizle hem vicdanımızla geldik
Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programı Ankara'da başladı
Bakan Kurum: En büyük yıkımlar bile yeniden hayata çevrilebilir, biz hep birlikte bunu başardık
Gazetelerin genel yayın yönetmenleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

FETÖ'ye yönelik 29 ildeki jandarma operasyonlarında 2 haftada 63 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 29 ildeki jandarma operasyonlarında 2 haftada 63 şüpheli yakalandı

Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi

FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 14 yıl geçti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adıyaman ziyaretine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adıyaman ziyaretine ilişkin paylaşım
Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet