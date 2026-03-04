Dolar
43.98
Euro
51.16
Altın
5,170.62
ETH/USDT
2,000.60
BTC/USDT
69,370.00
BIST 100
12,906.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinden yayındayız İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
logo
Gündem

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Efsa Çağla Yavuz  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 2'si ihraç ve 1'i halen görevde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ildeki operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı
Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sis etkili oluyor

Benzer haberler

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı

38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı

Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Ankara'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 13 şüpheli tutuklandı

Ankara'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 13 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet