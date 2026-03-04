Dolar
43.98
Euro
51.16
Altın
5,170.62
ETH/USDT
2,000.60
BTC/USDT
69,370.00
BIST 100
12,906.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Beyrut’un Dahiye bölgesinden yayındayız İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
logo
Gündem

Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı

Bakan Işıkhan, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Aynur Ekiz  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" başlıklı paylaşım yaptı.

Bu yıl 50 milyar lira bütçe ayırdıklarını belirten Işıkhan, "Sağladığımız bu bütçe sayesinde, tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek vereceğiz. İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 35 ildeki operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı
Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sis etkili oluyor

Benzer haberler

Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı

Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Engelli ve eski hükümlülere yönelik projelere 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandı

Engelli ve eski hükümlülere yönelik projelere 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandı
Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük

Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet