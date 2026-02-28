Dolar
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca, işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam, destek teknolojilerine yönelik projelerine de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz."

Hibe desteğine son başvuru tarihi 13 Mart. Destekle ilgili detaylı bilgiye "http://iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.

