Dolar
43.98
Euro
51.07
Altın
5,157.43
ETH/USDT
1,964.40
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,084.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Sağlık

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Bakan Işıkhan, belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) finansmanı altına alındığını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sayesinde AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik. Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık. Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Engelli ve eski hükümlülere yönelik projelere 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandı

Engelli ve eski hükümlülere yönelik projelere 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağlandı
Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük

Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet