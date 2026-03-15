Ulusal Staj Programı'na başvurular 31 Mart'a kadar uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulusal Staj Programı'na başvuruların 31 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Ankara
Işıkhan, NSosyal hesabından "Gençler, bu paylaşım sizler için" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uyguladığımız Ulusal Staj Programı'na başvuruları 31 Mart'a kadar uzatıyoruz. Kamu kurumlarında ve özel sektörde staj fırsatları yakalamak için başvuru yapmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.
Staj programı hakkında detaylı bilgiye "http://ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.