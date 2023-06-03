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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan getirildi.

Orhan Onur Gemici  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu

Ankara

28 Mayıs'ta yapılan ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Işıkhan, Mardin'in Artuklu ilçesinde 1966'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Işıkhan, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016'da Konsey Ödülüne layık görüldü.

Işıkhan, akademik yaşantısında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliğiyle mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar konularında uzmanlaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012'de hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) ilk saha çalışmasında Genel Koordinatör olarak görev yapan Işıkhan, 2015-2018 yıllarında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığında akademik danışmanlık görevini yürüttü.

Bu süre zarfında "2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar" ve "Milli İradenin Zaferi" adlı kitapların hazırlanmasında görev aldı.

8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "Yüzyılın Sosyal Politikaları" kitabın literatüre kazandırılmasına katkı verdi.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Işıkhan, evli ve 3 çocuk babası.

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