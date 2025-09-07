Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,286.80
BTC/USDT
110,582.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Sakarya'da şehit ailesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye gönderdiği mektubu okudu.

Burak Uçar  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Sakarya

Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Işıkhan, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret etti.

Bir süre aileyle sohbet eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kur'an tilaveti ve dua edilmesinin ardından Bakan Işıkhan, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu
Türkiye ve dünya gündemi
Aileler sabah namazında Gazze için bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Benzer haberler

Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturduk

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'e gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Maranao diline tercüme edildi

Sultan 2. Abdülhamid'in 137 yıl önce Filipinler'e gönderdiği Kur'an-ı Kerim, Maranao diline tercüme edildi
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet