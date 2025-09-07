Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu
Sakarya'da şehit ailesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye gönderdiği mektubu okudu.
Sakarya
Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Işıkhan, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret etti.
Bir süre aileyle sohbet eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu.
Kur'an tilaveti ve dua edilmesinin ardından Bakan Işıkhan, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.