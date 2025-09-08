Dolar
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejisinde ele aldığımız sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Bakan Işıkhan: Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Ankara

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin gelecek üç yılına ilişkin kalkınma hedefleri ile ekonomi alanında politika ve reformlarını içeren yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'nin bölgesel ve küresel gelişmelerin ışığında, ekonomik ve sosyal alanlarda ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla bakanlıklar, kurumlar ve ilgili kuruluşların gayretli çalışmalarıyla hazırlandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Etkin koordinasyonla uyguladığımız ekonomi programımız ile enflasyonu düşürecek, fiyat istikrarını sağlayacak, istihdam ve büyüme oranlarında daha yüksek seviyelere ulaşacağız. Bakanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiren başlıca konular olan; Ulusal İstihdam Stratejisinde ele aldığımız iş gücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, işsizlikle etkin mücadele ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"İstihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artacağını tahmin ediyoruz"

Küresel gelişmelere ve yaşanan değişimlere uygun olarak sürekli dönüşen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını da gözeteceklerini belirten Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki dönemde yeni nesil çalışma modelleri, sektörlerin ihtiyaçları ve beceri uyumlaştırmaya daha fazla odaklanarak, bütüncül politikalar hayata geçireceğiz. Bu süreçte istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, OVP beklentilerine göre olumlu seyreden işsizlik oranının gerilemeyi sürdürerek, 2028 yılında yüzde 7,8 gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Bu alanda başarımızı artırmak için kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İlgili kurumlarımızın desteğiyle özellikle savunma sanayisi gibi stratejik alanlarda mesleki ve teknik eğitimi destekleyeceğiz."

"Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi için kayıt dışı ile mücadele edeceğiz"

Bakan Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün, iş gücü piyasalarına olan etkilerine yönelik uygulamaları hayata geçireceklerinin bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşsizlikle mücadele ve istihdamı artırmaya ek olarak potansiyel iş gücüne yönelik uygulamalarımızı da artıracağız. Yeniden beceri kazandırmak amacıyla aktif işgücü programları düzenleyerek, kalıcı istihdama geçişi destekleyeceğiz. Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek, değişen işgücü piyasa koşullarına uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi için kayıt dışı ile mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı hedeflerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Elbette tüm bu çalışmalarımızı sosyal paydaşlarımızla diyalog ve uzlaşı içerisinde yürüteceğiz. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Programımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

