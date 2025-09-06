Dolar
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme esaslarında değişiklik

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme esaslarında değişikliğe gidildi.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin yenilenebilmesi için yönetmeliğe eklenen puanlama sistemi kapsamında Bakanlıkça belirlenen puan tablosu üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak.

Vatandaş memnuniyeti ve akılcı ilaç kullanımı kriterleriyle birlikte, gebe ve bebek izlem oranı gibi göstergeleri içeren yeni puanlama tablosu üzerinden tavan ücrete yansıyacak teşvik oranları yeniden düzenlendi.

Aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının görevine devam etmesinde sakınca görülmesi halinde, görevden uzaklaştırma süresi bir defaya mahsus olmak üzere 2 ay daha uzatılabilecek.

Aile hekimlerine yapılacak ödemelerde, son bir yıl içinde aile hekiminden hiç hizmet almayan nüfus grupları için katsayının yarısının esas alınması ve entegre sağlık hizmeti verilen birimlerde ödemelerin buna göre düzenlenmesi kararlaştırıldı.

