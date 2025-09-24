Dolar
41.44
Euro
48.91
Altın
3,778.20
ETH/USDT
4,143.10
BTC/USDT
112,476.00
BIST 100
11,318.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret il müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonları kurulabilecek

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin korunması kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Mehmet Can Toptaş  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Ticaret il müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonları kurulabilecek

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla gerekli görülen hallerde, Bakanlıkça ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Komisyon, ticaret il müdürü başkanlığında, il müdürlüğü personeli arasından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği 2 kişi olmak üzere, toplam 3 üyeden oluşabilecek ve uzlaşma komisyonlarının görev ve yetki alanı ile sınırı, Bakanlık tarafından belirlenecek.

Komisyonların sekretarya hizmetleri, merkez teşkilatında Genel Müdürlük, taşra teşkilatında ise ilgili ticaret il müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Benzer haberler

Ticaret il müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonları kurulabilecek

Ticaret il müdürlükleri bünyesinde uzlaşma komisyonları kurulabilecek

Yargıtaydan "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" kararı

Otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı
Ticaret Bakanlığından ürünlere ilişkin fiyat paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcılarına uyarı

Ticaret Bakanlığından ürünlere ilişkin fiyat paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcılarına uyarı
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet