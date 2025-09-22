Dolar
41.37
Euro
48.72
Altın
3,719.02
ETH/USDT
4,201.50
BTC/USDT
112,800.00
BIST 100
11,507.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri” programında konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına karar verildi.

Mertkan Oruç  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" yürürlükten kaldırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine Türkiye'nin de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler aldığı ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başladığı hatırlatıldı.

Söz konusu tedbirlerin ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellendiği ve halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sürecin iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, gelinen aşamada ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin sona erdirildiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışılmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tadilat yaparken orman yangını çıkardığı öne sürülen sanıklara 13'er yıla kadar hapis talebi
Rize'de selden etkilenen 17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
Bakanlar Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda devam eden çalışmaları inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 adaylığı kapsamında Babayev ve Bowen ile görüştü
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı

Benzer haberler

Otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de

Otomobil ithalatına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

Ticaret Bakanlığından ürünlere ilişkin fiyat paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcılarına uyarı

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimlerde 8 ayda yaklaşık 1,9 milyar lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimlerde 8 ayda yaklaşık 1,9 milyar lira ceza uygulandı
Hava yolu gümrük beyanlarında dijital dönemin kapısı aralanıyor

Hava yolu gümrük beyanlarında dijital dönemin kapısı aralanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet